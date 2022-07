Festival Itinéraire Baroque Ouverture

Festival Itinéraire Baroque Ouverture, 28 juillet 2022, . Festival Itinéraire Baroque Ouverture



2022-07-28 – 2022-07-28 Concert d’Ouverture -Ensemble : La Grande Chapelle Direction : Albert Recasens Programme : Musique pour la Chapelle Royale (17e siècle) Tonos et villancicos OEuvres de : Carlos Patino (1600-1675), Juan Hidalgo (1614-1685), Cristobal Galan (ca. 1625-1684) et Sebastian Duron (1660-1716). 4 chanteurs, 1 viole de gambe, 1 guitare/théorbe, 1 harpe, 1 chef Concert d’Ouverture -Ensemble : La Grande Chapelle Direction : Albert Recasens Programme : Musique pour la Chapelle Royale (17e siècle) Tonos et villancicos OEuvres de : Carlos Patino (1600-1675), Juan Hidalgo (1614-1685), Cristobal Galan (ca. 1625-1684) et Sebastian Duron (1660-1716). Concert d’Ouverture -Ensemble : La Grande Chapelle Direction : Albert Recasens Programme : Musique pour la Chapelle Royale (17e siècle) Tonos et villancicos OEuvres de : Carlos Patino (1600-1675), Juan Hidalgo (1614-1685), Cristobal Galan (ca. 1625-1684) et Sebastian Duron (1660-1716). 4 chanteurs, 1 viole de gambe, 1 guitare/théorbe, 1 harpe, 1 chef dernière mise à jour : 2022-07-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville