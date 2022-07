Festival Itinéraire Baroque, l’Itinéraire

2022-07-30 08:30:00 – 2022-07-30 L’ITINÉRAIRE / Cinq concerts, cinq lieux, un itinéraire bucolique et roman – Départ Abbatiale de Cercles – 8h30 : Ouverture de la Billetterie 9h45 : Concert mise en bouche : Edoardo Valorz/Eglise de Coutures Musica Poetica – Eglise de Bourg des Maisons Duo Coloquintes – Eglise de St Victor Furor Musicus & Fidelkråm – Eglise de St Just Ensemble Wunderkammer L’ITINÉRAIRE / Cinq concerts, cinq lieux, un itinéraire bucolique et roman L’ITINÉRAIRE / Cinq concerts, cinq lieux, un itinéraire bucolique et roman – Départ Abbatiale de Cercles – 8h30 : Ouverture de la Billetterie 9h45 : Concert mise en bouche : Edoardo Valorz/Eglise de Coutures Musica Poetica – Eglise de Bourg des Maisons Duo Coloquintes – Eglise de St Victor Furor Musicus & Fidelkråm – Eglise de St Just Ensemble Wunderkammer dernière mise à jour : 2022-07-10 par

