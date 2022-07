Festival Itinéraire Baroque en Cercles La Tour-Blanche-Cercles La Tour-Blanche-Cercles Catégories d’évènement: Dordogne

La Tour-Blanche-Cercles

Festival Itinéraire Baroque en Cercles La Tour-Blanche-Cercles, 29 juillet 2022, La Tour-Blanche-Cercles. Festival Itinéraire Baroque en Cercles

Abbatiale de Cercles La Tour-Blanche-Cercles Dordogne

2022-07-29 11:00:00 – 2022-07-29 23:00:00 La Tour-Blanche-Cercles

Dordogne Ensemble 1 : Cappella Pratensis – 12h Déjeuner – 15h Conférence 1 Antoinette Lohmann

