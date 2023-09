FESTIVAL ITALIEN À PARIS Consulat Général d’Italie à Paris Paris, 9 octobre 2023, Paris.

Du lundi 09 octobre 2023 au samedi 14 octobre 2023 :

Tout public. gratuit

La Mairie du 13e retrouvera les couleurs de l’Italie au mois d’octobre en accueillant la 3e édition du Festival italien à Paris avec plusieurs événements :

Découvrez le programme !

LUNDI 9 OCTOBRE

Consulat Général d’Italie à Paris (5, boulevard Emile Augier – 75116 Paris)

18h00 : Inauguration du Festival

18h30 : Conférence sur la grande photographe sicilienne Letizia Battaglia par la journaliste Sabrina Pisu, co-auteur avec Battaglia du livre «Mi prendo il mondo ovunque sia », moderée par Aureliano Tonet du journal Le Monde. Evènements suivis d’un cocktail.

Réservation obligatoire

MARDI 10 OCTOBRE

Maison de l’Italie, Cité Internationale Universitaire de Paris (7 boulevard Jourdan – 75014 Paris)

19h00 : Présentation-débat du long-métrage « Ciel de mars. La Divine Comédie du point de vue de Béatrice », un hommage lumineux à la modernité de La Divina Commedia, chef d’œuvre universel. Avec Jean-Arneau Filtness, réalisateur, Zelia Pelacani Catalano (Béatrice), Benjamin Balthazar Lebigre (Dante, Cacciaguida), comédiens, Niels Mestre, compositeur de la bande originale du film. La rencontre sera modérée par le journaliste Paolo Romani, Président de l’Italie en Direct.

21h00 : Projection du film (83’). https://www.jean-arneau-filtness.com/smp-ciel-de-mars-film

Réservation obligatoire

MERCREDI 11 OCTOBRE

Maison de l’Italie, Cité Internationale Universitaire de Paris (7 boulevard Jourdan – 75014 Paris)

20h00 : Dans le cadre de la semaine «Jazz à la Cité» à la Cité Universitaire, concert de l’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini avec la cantatrice Tosca, la star du jazz italien Gegè Telesforo, le Trio Christian Mascetta et deux étudiants diplômés du laboratoire. Officina Pasolini un haut lieu de formation dédié à la musique, au théâtre et au multimédia, ouvert à Rome depuis 2014. Sous la supervision artistique de Tosca et de nombreux artistes italiens mondialement connus, l’école a déjà formé plus de 500 jeunes artistes. https://www.ciup.fr/maisons/maison-de-litalie

Réservation obligatoire

JEUDI 12 OCTOBRE

Institut culturel italien (50 rue de Varenne – 75007 Paris)

19h00 : Concert « Le piano de Tommaso Boggian ». Né en 1998, Tommaso Boggian a reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment le Premio Venezia, le Città di Albenga, le Bela Bartok-Vienne, le Città di Pesaro, le S. Marizza-Trieste et le Radovljica International Piano Competition. Il interprétera des pièces de Domenico Scarlatti, Fryderyk Chopin et Sergej Prokofiev. En collaboration avec Accademia Musicale Chigiana et CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica).

Réservation obligatoire

VENDREDI 13 OCTOBRE

Mairie de Paris 13e (1 place d’Italie – 75013 Paris)

18h00 : Conférence autour film de Marco Bellocchio « Rapito » (l’Enlèvement) présentée par le spécialiste du cinéma italien Jean Gili.

Informations

SAMEDI 14 OCTOBRE

Fondation Jérôme Seydoux Pathé (73 Av. des Gobelins, 75013 Paris)

14h00 : Projection du chef d’oeuvre de Federico Fellini « La Dolce Vita », dans la version restaurée par Pathé.

17h30 : Hommage à Federico Fellini pour le 30e anniversaire de sa disparition : conférence organisée par la Mairie du 13ème, avec Dominique Delouche, Jean-Max Mejean

Proposé aussi par la Mairie du 13ème :

Jeudi 5 octobre – Mairie du 13ème

18h00 : Vernissage de l’exposition des tableaux de David Parenti

dédiée à Federico Fellini en présence du peintre suivi d’une

dégustation de produits italiens.

L’exposition sera ouverte du 2 au 14 octobre.

Informations

Proposée aussi par la Maison de l’Italie :

Mardi 3 octobre – Maison de l’Italie

19h00 : Vernissage de l’exposition « Calvino à la Maison » avec Andrea Kerbaker,

Commissaire de l’exposition, Claudia Vena, responsable de l’installation et Fabio

Gambaro, auteur de «Lo scoiattolo sulla Senna. L’avventura di Calvino a Parigi ».

Réservation obligatoire

Consulat Général d’Italie à Paris 5, boulevard Emile Augier 75116 Paris

