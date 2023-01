Festival ITAK : Danse : Chorégraphik ! Maubeuge Maubeuge Catégories d’Évènement: Maubeuge

Nord

Festival ITAK : Danse : Chorégraphik ! Maubeuge, 24 mai 2023, Maubeuge . Festival ITAK : Danse : Chorégraphik ! Avenue Jean Jaurès La Luna Maubeuge Nord La Luna Avenue Jean Jaurès

2023-05-24 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-24

La Luna Avenue Jean Jaurès

Maubeuge

Nord C’est le pari de ce projet d’éducation artistique, porté depuis une quinzaine d’années par le Manège Maubeuge et le chorégraphe Afid Zekhnini. infos@lemanege.com http://www.lemanege.com/ La Luna Avenue Jean Jaurès Maubeuge

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Maubeuge, Nord Autres Lieu Maubeuge Adresse Maubeuge Nord La Luna Avenue Jean Jaurès Ville Maubeuge lieuville La Luna Avenue Jean Jaurès Maubeuge Departement Nord

Maubeuge Maubeuge Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maubeuge/

Festival ITAK : Danse : Chorégraphik ! Maubeuge 2023-05-24 was last modified: by Festival ITAK : Danse : Chorégraphik ! Maubeuge Maubeuge 24 mai 2023 Avenue Jean Jaurès La Luna Maubeuge Nord Maubeuge nord

Maubeuge Nord