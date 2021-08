Issy-les-Moulineaux Esplanade de l'Hôtel de Ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Festival Issy Art : venez à la rencontre de Bordalo ! Esplanade de l’Hôtel de Ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Esplanade de l’Hôtel de Ville, le samedi 18 septembre à 10:30

Les arts urbains se déploient dans toute la ville en présence du célèbre Bordalo II, réputé pour ses installations grand format. Le samedi, l’artiste érigera l’une de ses spectaculaires sculptures animalières sur la place de l’Hôtel de Ville. Ses oeuvres multicolores, réalisées à partir de matériaux recyclés et repeints, s’installent dans le monde entier. **Bordalo II** Artur Bordalo est un artiste portugais né en 1987, qui a beaucoup pratiqué le graffiti. Dès 2013 il a réalisé des installations grand format en extérieur d’animaux bariolés qui appartiennent à des espèces affectées ou menacées par la pollution. Cette oeuvre rejoindra son formidable zoo mutant vêtu de plastique qui révèle en un regard le lien entre les déchets que l’homme produit et la faune et la flore qu’il détruit. Cette nouvelle édition 100% cultures urbaines vous réserve des rendez-vous artistiques et sportifs, pour tous les âges ! Esplanade de l’Hôtel de Ville Avenue de la République, 92130 Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:00:00

