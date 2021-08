Issy-les-Moulineaux esplanade corentin celton Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Festival Issy Art : Issy, Terre de Jeux : le sport invité à la fête esplanade corentin celton Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

En parallèle, tout au long du week-end, l’OMS et Issy Basket Club vous donnent rendez-vous sur la place Corentin Celton pour découvrir le basketball dans son nouveau format olympique, le 3×3. Au programme : initiation en jeu libre le matin puis tournoi l’après-midi. Des démonstrations de BMX freestyle seront également présentées. Du Parkour sera également proposé.

entrée libre

Les arts et les sports se retrouvent avec Bordalo II et le break dance, le basket 3×3, deux disciplines des prochaines Jeux Olympiques. esplanade corentin celton métro corentin celton 92130 ISSY LES MOULINEAUX Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

