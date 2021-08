Issy-les-Moulineaux Esplanade de l'Hôtel de Ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Festival Issy Art : initiez-vous au hip hop et venez contempler les battles ! Esplanade de l’Hôtel de Ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Esplanade de l’Hôtel de Ville, le samedi 11 septembre à 10:30

En matinée, les enfants et les adolescents pourront découvrir les secrets du hip hop dans des ateliers. Des démonstrations se tiendront également sur la place à partir de 11h30. Puis place à la compétition ! Les concurrents se feront face en Break, Popping, Locking.. La Compagnie Flies présentera aussi tous ces styles Hip Hop à 15h15, le tout au rythme d’un DJ. _Samedi 18 septembre, place de l’Hôtel de Ville, de 10h30 à 18h._ _Ateliers d’initiation en entrée libre (toutes les 30 min de 10h30 à 12h pour les 7-10 ans, 1h de 11h à 12h pour les 11-15 ans), démonstrations de 11H30 à 13h30, Battle de 13h30 à 18h, shows à 15h15 et 16h30_ Entrée libre La danse hip hop est à l’honneur sur la place de l’hôtel de ville le samedi 18 septembre. Esplanade de l’Hôtel de Ville Avenue de la République, 92130 Issy-les-Moulineaux. Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-09-11T10:30:00 2021-09-11T18:00:00

