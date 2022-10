Festival Invisible – Soirée Tarantule, 19 novembre 2022, .

Festival Invisible – Soirée Tarantule



2022-11-19 – 2022-11-19

LYDIA LUNCH & MARC HURTADO // NOUT // THE K. // MIËT // CULBUTOBOUM // BAD SEEDS DIDIER SET

INCLASSABLE – USA / FR / BEL

L’édition 2022 du Festival Invisible, dix-septième du nom, est placée sous le signe du mouvement.

D’abord parce que la planète tourne, c’est un fait, et même les partisans de la Terre plate, qui semblent chaque jour de plus en plus nombreux, ne peuvent pas dire le contraire : leur monde aplati n’est peut-être plus une sphère, mais c’est au moins un disque. Et un disque ça tourne. Au Festival Invisible, à l’inverse, même nos disques sont des sphères, et des mondes particulièrement habités.

Le Festival Invisible invite pour deux soirées à La Carène des extraterrestres tous très différents les uns des autres, mais tous en mouvement et aussi suspendus qu’un mobile de Calder. L’immobilité n’est pas pour demain, n’est pas de ce monde.

Samedi 19 novembre, place au triangle amoureux que forment la grande Lydia Lunch, le héros noise Marc Hurtado et le répertoire d’Alan Vega et de Suicide, au free jazz noise egyptology-à-la-Sun-Ra du trio Nout, au punk 90s en slip sous hélium de The K et aux cercles excentriques de Miët. L’installation sonore Culbutoboum ! de Chapi Chapo ravira petit·es et grand·es, et Bad Seeds fera tourner des disques !

Soirée précédée d’un apéro-concert de DELGADO JONES au We Want Beer à partir de 19h (Entrée libre).

Ouverture des portes à 20h30.

Tarifs :

Abonné.e 10€ en prévente (+frais), 12€ sur place

Plein tarif 14€ en prévente (+frais), 16€ sur place

Tarif réduit 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

Une coproduction La Carène & le Festival Invisible

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Festival-Invisible-Soiree-Tarantule.html

dernière mise à jour : 2022-10-03 par