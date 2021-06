Asnières-sur-Seine Théâtre du Voyageur Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Festival Inventio : Oeuvres inachevées ou infinies ? Théâtre du Voyageur Asnières-sur-Seine Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine

Théâtre du Voyageur, le vendredi 18 juin à 20:00

Quatuor Joyce ————- **Léo Marillier, Apolline Kirklar violons, Loïc Abdelfettah alto, Emmanuel Acurero violoncelle** _ »Sans crier gare! » en arrivant à la gare d’Asnières-sur-Seine, quai D;_ _le badaud n’a qu’à pousser une porte dérobée. Et le voilà au Théâtre du Voyageur !Théâtre insolite et magique »_ * Andrew Norman, Peculiar Strokes * Franz Schubert, D 703 * Leo Marillier, 2e quatuor * Franz Schubert, D 103 * Joseph Haydn, quatuor n°83 * Bela Bartok, 3e quatuor Soirée consacrée à entrer de plain-pied avec la créativité pure à travers un choix d’œuvres « inachevées » mais non moins prodigieuses défendues par les Joyce, jeune quatuor, remarqué par la presse : _« Ce n’est plus un accord mais, par l’impalpabilité, l’immatérialité de la sonorité, un souffle partagé … Magique (…)sous les quatre archets en dit long sur le degré d’entente et d’homogénéité auquel ils parviennent. » (Alain Cochard)._ **Réservation requise** _Dans le cadre de la 6ème édition du_ [_Festival Inventio_](https://www.inventio-music.com/festival/calendrier-et-r%C3%A9servations-2021/) _vous invite à des passerelles créatives. Nous garantissons l’application des meilleures conditions d’accueil avec notamment la présence d’un référent sanitaire à chaque événement._

Entrée adulte : 20 € – Tarifs minorés : se renseigner au 01 64 01 59 29

dans le cadre de l’opération mon été ma région Théâtre du Voyageur 34 bis avenue de la Marne Quai D 92600 Asnières Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-06-18T20:00:00 2021-06-18T21:00:00

