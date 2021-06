Festival Inventio : Hommage à Ivan Wyschnegradsky Eglise Beauchery Saint Martin, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Beauchery-Saint-Martin.

Festival Inventio : Hommage à Ivan Wyschnegradsky

Eglise Beauchery Saint Martin, le samedi 4 septembre à 20:00

Concert pédagogique : ——————— Péripéties de la gamme à travers l’histoire de la musique ——————————————————— ### [Quatuor Joyce](https://www.inventio-music.com/festival/portraits-d-artistes-%C3%A9dition-2021/quatuor-joyce/) Le concert sera accompagné d’une projection visuelle d’oeuvres et de dessins chromatiques du compositeur Ivan Wyschnegradsky ### Oeuvres de Bach, Webern, Verdi et Wyschnegradsky Le quatuor Joyce dont la _« Science des sons et le cœur forment la plus harmonieuse alliance. » (ConcertClassic) rend_ hommage au compositeur russe, Ivan Wyschnegradsky, pionnier reconnu mais secret, dont l’œuvre tout entière tend vers un désir musical adossé à l’arc-en-ciel. Son travail musical d’une extrême fécondité s’inscrit dans un projet de mosaïque lumineuse d’inspiration mystique dont le concert rendra compte grâce à une immersion visuelle. Evénement exceptionnel en présence de la petite-fille du compositeur. _L’accès au concert permet également la participation à une séance d’initiation au taï-chi-chuan, sur réservation par téléphone, programmée à 19 h dans le parc situé derrière l’église de Beauchery._ **Réservation requise** _Dans le cadre de la 6ème édition du_ [_Festival Inventio_](https://www.inventio-music.com/festival/calendrier-et-r%C3%A9servations-2021/) _vous invite à des passerelles créatives entre musique et peinture, au plus près de la nature seine-et-marnaise.. Nous garantissons l’application des meilleures conditions d’accueil avec notamment la présence d’un référent sanitaire à chaque événement._

Entrée adulte : 15 € – Tarifs minorés : se renseigner au 01 64 01 59 29

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Eglise Beauchery Saint Martin 3 Rue de la Fontaine, 77560 Beauchery Beauchery-Saint-Martin Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:00:00 2021-09-04T21:30:00