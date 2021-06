Festival Inventio : Concert de clôture Clément Lefebvre/Léo Marillier Fondation des Etats-Unis, 30 septembre 2021-30 septembre 2021, Paris.

Fondation des Etats-Unis, le jeudi 30 septembre à 19:30

[Clément Lefebvre](https://clementlefebvrepianiste.com/), piano ————————————————————— [Léo Marillier](www.leomarillier.com), violon ——————————————— ### Claude Debussy, Syrinx (argt violon seul par L.Marillier) (2021) ### Olivier Messiaen, Extraits de « petites esquisses d’oiseau » (1985) ### César Franck, Sonate ### Benoit Menut, Les Nombres op 93 (2018) ### Claude Debussy, sonate Programme lumineux avec la sonate de Debussy, lequel, bien qu’inspiré profondément par l’exotisme, méditerranéen ou asiatique, n’a jamais franchi les frontières de son pays natal, pour séjourner en Espagne ou au Japon. Guidé par sa curiosité, le compositeur a développé un imaginaire tout personnel qui se reflète dans sa recherche de couleurs inouïes, flirtant avec les sonorités de la guitare, mythique course du soleil dans Syrinx que j’interpréterai ici dans l’une de mes transcriptions pour violon. Ses gestes d’apparence populaire, archaïque ont fortement influencé Paul Dukas qui rend un dernier hommage à Debussy dans « la plainte au loin du faune ». «Petites esquisses d’oiseau » d’Olivier Messian où évoluent des complexes de sons aux couleurs changeantes : bleus, rouges, orangés, violets. Rendez-vous baigné de soleil, de feu également avec un cas tout à fait particulier en art : la sonate de Franck, provoquant tout le spectre des émotions à travers une infinité de couleurs instrumentales, oeuvre qui obsèdera le narrateur de La Recherche du Temps Perdu… Programme défendu par deux des meilleurs jeunes talents de la génération actuelle de musiciens dont la sensibilité commne promet un duo d’exception: Clément Lefebvre _ »porte-flambeau de la musique française pour sa génération. Son premier disque « Rameau/Couperin », paru en 2018 chez Evidence Classics, le révèle comme tel au public mélomane et au sein du monde musical. Cette gravure porte dès lors sa signature artistique unique, qui lui vaut une reconnaissance immédiate et unanime: un « coup de maître » couronné d’un Diapason d’Or Découverte »._ et le violoniste Léo Marillier , âgé de 25 ans, dont _le « jeu tout de poésie et de feu maîtrisé et la vision libérée, bien contemporaine des œuvres_ » sont remarqués par la presse internationale dès la sortie de son premier disque en 2014 en ces termes, outre-atlantique : _ »one of today’s most exciting young violinists…A creative, thinking musician, Marillier is surely destined to become a major artist of our time. »_ **Réservation requise** _Dans le cadre de la 6ème édition du_ [_Festival Inventio_](https://www.inventio-music.com/festival/calendrier-et-r%C3%A9servations-2021/) _vous invite à des passerelles créatives. Nous garantissons l’application des meilleures conditions d’accueil avec notamment la présence d’un référent sanitaire à chaque événement._

Entrée libre

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Fondation des Etats-Unis 15 Boulevard Jourdan, 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



2021-09-30T19:30:00 2021-09-30T21:00:00