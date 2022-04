Festival ]Interstice[ : “INSTABILITÉS” (performance), Tristan Ménez & Benjamin Le Baron Caen, 3 mai 2022, Caen.

Festival ]Interstice[ : “INSTABILITÉS” (performance), Tristan Ménez & Benjamin Le Baron ESAM de Caen/Cherbourg 17 Cours Caffarelli Caen

2022-05-03 – 2022-05-15 ESAM de Caen/Cherbourg 17 Cours Caffarelli

Caen Calvados

“Instabilités” est un projet performatif, né de la rencontre entre Benjamin Le Baron et Tristan Ménez, avec la volonté de créer une œuvre hybride, entre arts, sciences et outils numériques.

Au travers d’expérimentations sur les fluides en mouvement et la mise en vibration, les artistes illustrent l’idée que l’infiniment petit et l’infiniment grand peuvent présenter nombre de similitudes dans leur fonctionnement et leur qualité plastique. À partir de manipulations reposant sur la mécanique des fluides, qu’elle soit statique ou dynamique, cette performance propose aux spectateur·rice·s une composition de tableaux cinétiques et sonores, entre abstraction et représentation du réel.

En s’inspirant de l’imaginaire scientifique et de la science-fiction, la performance présente une traduction poétique et sensible des expériences sur les vibrations de fluides en mouvement.

Plus d’informations sur le site officiel du festival.

