Festival ]Interstice[ Caen, 5 octobre 2021, Caen.

Festival ]Interstice[ 2021-10-05 – 2021-10-17

Caen Calvados

Le festival ]Interstice[ présente la 15ème rencontre des inclassables.

Du 5 au 17 octobre, le festival présente des expositions et performances qui proposent à travers des créations spectaculaires, faites de lumières et de mouvements, une réflexion sur notre relation contemporaine aux technologies et à l’environnement, sous des formes aussi diverses qu’étonnantes.

Retrouvez le programme complet et les informations pratiques sur le site du festival.

http://festival-interstice.net/2021/

