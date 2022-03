Festival Inter’Nature du Haut-Jura – édition 2022 Saint-Claude, 1 avril 2022, Saint-Claude.

Festival Inter’Nature du Haut-Jura – édition 2022 Saint-Claude

2022-04-01 – 2022-04-01

Saint-Claude Jura

Le vendredi1 samedi 2 et dimanche 3 avril, à Saint-Claude.

Vendredi 1er avril de 13h30 à 19h (tout public + scolaires)

– Samedi 2 avril de 9h00 à 19h00 (tout public)

– Dimanche 3 avril de 9h00 à 20h00.

Le Festival Inter’Nature (FINA) c’est trois jours d’expositions photographique, de films, de conférences et d’animations dédiés à la faune et la flore. La première édition en 2019 à Saint-Claude avait connu un vrai succès auprès du grand public ! Les 1, 2 et 3 avril 2022, le Festival Inter’Nature revient avec un tout nouveau programme et les mêmes objectifs : promouvoir la nature et sensibiliser à sa préservation

Dorota et Bruno Sénéchal, invités d’honneur Vingt-six photographes seront présents au Palais des Sports pour partager leur passion avec le public. Venez admirer les photographies et rencontrer les exposants venus de toute la France. Sans oublier l’exposition « WAPUSK, OURS POLAIRES » des invités d’honneur :

Dorota et Bruno Sénéchal.

Les films, à la Fraternelle :

Plongez dans des univers incroyables et prenez le temps d’échanger avec les réalisateurs à la fin de la projection.

« Aigles et Gypaète » ; « Ibex dans les pas du bouquetin » ; « Wapusk, ours polaires » et « De griffes et de crocs » ; « La leçon » et pour jeune public « Dessine-moi un chamois ».

Les conférences :

Vivez les expériences des exposants et enrichissez-vous de leurs connaissances.

« Des oreilles dans la nuit » – Léna de Framond

« Lagopède et grand tétras pyrénéens » – Grégory Odemer

« La carrière des géants (les dinosaures de Loulle) » – Jean-François Richard

« Les orchidées sauvages du Jura » – Claude Le Pennec

Les expositions en extérieur sur les tryptiques auront pour thème les oiseaux et de l’eau. A proximité du Palais des Sports, des producteurs locaux affichant le label « Valeur Parc » proposeront leurs articles dans des chalets bois.

Des animations, des ateliers seront aussi proposés au public, adultes ou enfants.

Saint-Claude

