Festival Inter’Nature du Haut-Jura – Atelier : Sérigraphie sur tee-shirt, sur sac Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Festival Inter’Nature du Haut-Jura – Atelier : Sérigraphie sur tee-shirt, sur sac Saint-Claude, 2 avril 2022, Saint-Claude. Festival Inter’Nature du Haut-Jura – Atelier : Sérigraphie sur tee-shirt, sur sac La Fraternelle 12 Rue de La Poyat Saint-Claude

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 17:30:00 La Fraternelle 12 Rue de La Poyat

La Fraternelle vous attend pour vous faire découvrir la technique de la sérigraphie sur tissu. Vous pourrez acheter sur place un tee-shirt à un prix modique (ou apportez votre propre tissu uni) et vous repartirez avec ce petit souvenir à l’effigie du FINA. Réservation au Palais des sports le jour de l’événement Festival Inter’Nature du Haut-Jura – Atelier : Sérigraphie sur tee-shirt, sur sac Le samedi 2 avril de 15h à 17h30 à la Fraternelle, à Saint-Claude. Sérigraphie sur tee-shirt, sur sac…

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Claude Autres Lieu Saint-Claude Adresse La Fraternelle 12 Rue de La Poyat Ville Saint-Claude lieuville La Fraternelle 12 Rue de La Poyat Saint-Claude Departement Jura

