Festival Inter'Nature du Haut-Jura – Atelier : Quand la faune a besoin de se déplacer Le samedi 2 avril à 10h30, 13h30 et 15h30, à la salle des fêtes de Saint-Claude. Quand la faune a besoin de se déplacer. A travers un jeu, découvrez les enjeux de la circulation de la faune sauvage et les obstacles auxquels elle se confronte. Le Parc naturel régional du Haut-Jura vous accueille pour ce temps ludique et pédagogique. Réservation au Palais des sports le jour de l'événement

