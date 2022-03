Festival Inter’Nature du Haut-Jura – Atelier : Hiver, printemps… quand la nature s’adapte aux saisons Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura Festival Inter’Nature du Haut-Jura – Atelier : Hiver, printemps… quand la nature s’adapte aux saisons Le vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril, au Palais des sports à Saint-Claude. Hiver, printemps… quand la nature s’adapte aux saisons

La Maison de la Réserve naturelle du Lac de Remoray vous invite à découvrir certaines stratégies adoptées par la faune et la flore sauvages pour passer l’hiver et le réveil printanier. A travers des ateliers ludiques pour toute la famille, vous reconstituerez les cycles saisonniers des plantes… Atelier en continu

