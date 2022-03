Festival Inter’Nature du Haut Jura – Atelier : Apprenez à trier vos déchets Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude Jura Saint-Claude Festival Inter’Nature du Haut Jura – Atelier : Apprenez à trier vos déchets Du vendredi 1er avril au dimanche 3 avril à la salle des fêtes de Saint-Claude. Vendredi 1er avril de 13h30 à 19h (tout public + scolaires)

– Samedi 2 avril de 9h00 à 19h00 (tout public)

– Dimanche 3 avril de 9h00 à 20h00. Apprenez à trier vos déchets. Venez échanger avec le SICTOM du HautJura sur les enjeux du tri de façon ludique. Grâce à la roue du tri, à un petit jeu sur la durée de vie de nos déchets dans la nature, tout cela n’aura plus de secrets pour vous. Atelier en continu

