Festival Internationale des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté (FIDEC) Francas de Haute-Saône Vesoul

Festival Internationale des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté (FIDEC) dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 21 – 25 octobre Francas de Haute-Saône 435

Début : 2024-10-21T08:00:00+02:00 – 2024-10-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-25T00:00:00+02:00 – 2024-10-25T21:00:00+02:00

Les équipes des accueils de loisirs Francas du Département de la Haute-Saône intègrent dans leur travail pédagogique les droits de l’enfant au travers de différentes actions.

La Fédération Nationale des Francas organise du 21 au 25 octobre 2024 le Festival International des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté (FIDEC) à Paris où se retrouve environ 600 enfants provenant de France mais aussi de l’étranger. Ce festival permet aux enfants de se rencontrer, d’échanger, d’expérimenter, de s’exprimer sur leurs droits, leurs conditions de vie dans la société d’aujourd’hui …

De l’action locale vers une mobilisation nationale

A partir d’un projet de travail réalisé par un groupe d’enfants de Haute-Saône, la proposition a été faite de mener une action citoyenne en participant au FIDEC en octobre 2024. De fil en aiguille, les enfants ont très vite adhéré à cette action, les parents partie prenant permettent aujourd’hui de constituer un groupe de 9 jeunes qui représenteront la Haute-Saône et son projet à Paris.

La suite du projet est de permettre à ces enfants de partager leur vision du futur au Festival International des Droits de l’Enfant et de la Citoyenneté (FIDEC) organisé par les Francas

Pour ces Haut-Saônois, le festival sera l’opportunité de vivre un rassemblement avec des dimensions collectives fortes, qui « laisse souvenir », de rencontrer des pairs de sa région, d’autres régions et d’autres pays, d’échanger avec des adultes sur divers sujets qui les concernent.

Francas de Haute-Saône 33 rue de la banque 70000 Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

