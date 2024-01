FESTIVAL INTERNATIONAL VIVE LA MAGIE LE TRIANGLE Rennes, samedi 11 janvier 2025.

Le festival magique de référence fête sa 17ème année et revient vous ensorceler ! Chaque année depuis 2008, Monique et Gérard Souchet, les concepteurs et producteurs de VIVE LA MAGIE, choisissent avec une minutie particulière les plus grands magiciens du monde.Chaque année ce sont des milliers de bravos pour la nouvelle mise en scène magique, la nouvelle « comédie magicale imaginée et mise en scène par l’excellent François Normag.Les nombreuses scènes et tableaux s’enchaînent sans aucun temps mort dans un rythme soutenu, tantôt drôle, tantôt émouvant..Mais toujours magique.Du personnage farfelu aux personnages poétiques, du délire au délicieusement magique, les séquences les plus improbables se succèdent, mais chut…comme des dizaines de milliers de spectateurs chaque année, il faut découvrir le nouveau spectacle de VIVE LA MAGIE, un spectacle qui ne ressemble en rien aux traditionnels galas de magie. Les Souchets sont allés parfois au bout du monde pour dénicher des artistes jamais vus en France.Et si au fil des années, ce festival est devenu le rendez-vous magique incontournable pour les familles, c’est que VIVE LA MAGIE aime à faire découvrir au public des artistes subtils et malicieux, représentants d’un art vivant totalement délivré de ses conventions. Ces magiciens aux multiples nationalités, représentent les différentes catégories de cet art totalement remis au goût du jour par les plus grands metteurs en scène. Comédiens, manipulateurs de l’imaginaire, enchanteurs de l’instant, humoristes magiciens, illusionnistes… Ces artistes sont très loin des clichés pour Vivre la magie en grand.VIVE LA MAGIE, c’est surtout l’assurance de découvrir un spectacle où le meilleur de l’art magique vous est présenté avec éclat.Les milliers de retours positifs sur la toile et sur les réseaux sociaux sont là pour le confirmer. Grâce à VIVE LA MAGIE, découvrez et vivez des émotions artistiques exceptionnelles ! Laissez-vous enchanter par la toute nouvelle création 2025 et ce tout nouveau spectacle avec à la clé plus de 10 artistes talentueux et singuliers. Venez rire, vibrer et vous émerveiller en duo, en famille ou entre amis.Un grand spectacle familial de 1h45, sans interruption, accessible à tous, à partir de 5 ans.IMPORTANT : VIVE LA MAGIE ce ne sont pas uniquement de grandes représentations prestigieuses, ce sont aussi des ateliers pour les 7-10 ans pour apprendre l’art du mystère, sans oublier des spectacles dédiés aux 3-6 ans pour s’émerveiller à leur rythme et découvrir ses premières émotions artistiques avec ses parents et ses amis.

Tarif : 35.00 – 70.00 euros.

Début : 2025-01-11 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE TRIANGLE Bd de Yougoslavie 35200 Rennes 35