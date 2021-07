Issoire Issoire Issoire, Puy-de-Dôme Festival International « UN Pays UN Film » 12e édition Issoire Issoire Catégories d’évènement: Issoire

Festival International « UN Pays UN Film » 12e édition 2021-07-05 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-11 Salle Animatis 2 Rue Paul Fournet
Issoire Puy-de-Dôme

Issoire Puy-de-Dôme EUR 4 4 Projection d’une partie de la sélection parmi 43 pays et 83 films dont 5 longs-métrages en sélection officielle. La Corée du Sud, Pays à l’honneur pour la première fois au festival, représentée par 18 films. dernière mise à jour : 2021-05-19 par

