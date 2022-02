Festival international Music & Cinéma – Marseille (MCM) Marseille 1er Arrondissement, 4 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Festival international Music & Cinéma – Marseille (MCM) Marseille 1er Arrondissement

2022-04-04 – 2022-04-09

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

35 Le Festival International Music & Cinema (MCM) emménage à Marseille pour sa 23e édition qui se tiendra du 4 au 9 avril.



Ciblé sur la jeune création cinématographique et la création musicale pour l’image, ce festival est ouvert à tous (compétitions, cartes blanches, ciné-concerts). Un nouveau rendez-vous marseillais à ne pas manquer !





Music & Cinema est reconnu du milieu professionnel national et international comme un référent de la composition musicale pour l’image, et présente chaque année 250 films, accueille plus de 500 professionnels et réunit plus de 25 000 spectateurs par édition.



Sa programmation s’articule autour de 4 axes : l’émergence de jeunes talents, la diversité culturelle au travers de programmes internationaux, l’aide à la professionnalisation pour les auteurs (réalisateurs et compositeurs) via différents dispositifs (Master classes, Marché européen de la composition musicale pour l’image ) et l’éducation à l’image (40 projections et 30 ateliers pour les jeunes de 4 à 17 ans).

Festival International Music & Cinema (MCM), 23e édition.

https://www.music-cinema.com/fr/

Le Festival International Music & Cinema (MCM) emménage à Marseille pour sa 23e édition qui se tiendra du 4 au 9 avril.



Ciblé sur la jeune création cinématographique et la création musicale pour l’image, ce festival est ouvert à tous (compétitions, cartes blanches, ciné-concerts). Un nouveau rendez-vous marseillais à ne pas manquer !





Music & Cinema est reconnu du milieu professionnel national et international comme un référent de la composition musicale pour l’image, et présente chaque année 250 films, accueille plus de 500 professionnels et réunit plus de 25 000 spectateurs par édition.



Sa programmation s’articule autour de 4 axes : l’émergence de jeunes talents, la diversité culturelle au travers de programmes internationaux, l’aide à la professionnalisation pour les auteurs (réalisateurs et compositeurs) via différents dispositifs (Master classes, Marché européen de la composition musicale pour l’image ) et l’éducation à l’image (40 projections et 30 ateliers pour les jeunes de 4 à 17 ans).

Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-02-10 par