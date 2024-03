Festival international Music & Cinema Marseille Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement, lundi 1 avril 2024.

Festival international Music & Cinema Marseille Artplexe Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Projections, ciné-concerts, rencontres, soirées musicales, ateliers… Venez vivre la nouvelle édition du Festival international Music & Cinema Marseille.

Ciblée sur la jeune création cinématographique et la création musicale pour l’image, la politique artistique du Festival international Music & Cinema Marseille (MCM) est aujourd’hui unique en Europe. Créée en 1999, la manifestation est devenue un rendez-vous incontournable pour le milieu professionnel national et international et se positionne comme un référent de la composition musicale pour l’image.



Avec 300 films présentés chaque année, le MCM réunit plus de 1 000 professionnel•les et 25 000 spectateur•trices autour de projections inédites, de rencontres inspirantes et d’événements musicaux exceptionnels ouverts à tous les publics.



Sa programmation s’articule autour de quatre axes :



Favoriser l’émergence de jeunes talents

Promouvoir la diversité culturelle au travers de programmes internationaux

Former et permettre aux talents de créer

Créer un pôle d’éducation à l’image



Rendez-vous du 1er au 6 avril 2024 pour célébrer les 25 ans du Festival international Music & Cinema Marseille.



Les invités d’honneur du festival Music & Cinema Marseille sont le réalisateur belge Felix Van Groeningen, la compositrice américaine Lolita Ritmanis et la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani.



Au programme :

– Plus de 300 films

– Des compétitions longs et courts métrages

– Des avant-premières nationales et internationales

– Des ciné-concerts inédits

– Des conférences en accès libre

– Des dizaines de séances scolaires

– Des ateliers d’éducation à l’image

– Des rencontres passionnantes et intimistes

– Des rendez-vous professionnels incontournables

– Des événements musicaux hauts en couleurs dont une soirée 100% urbaine avec le label Chinese Man Records 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-04-06

Artplexe Canebière 125 La Canebière

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

