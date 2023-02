Festival international Music & Cinema Marseille Artplexe Canebière, 27 mars 2023, Marseille 1er Arrondissement Ville de Marseille Marseille 1er Arrondissement.

Festival international Music & Cinema Marseille

2023-03-27 – 2023-04-01

EUR Ciblée sur la jeune création cinématographique et la création musicale pour l’image, sa politique artistique est aujourd’hui unique en Europe. Créé en 1999, le Festival International Music & Cinema à Marseille (MCM), nommé jusqu’en 2021 Festival International du Film d’Aubagne, est maintenant reconnu du milieu professionnel national et international comme un référent de la composition musicale pour l’image. Il présente 250 films, accueille 500 professionnels et touche plus de 25 000 spectateurs.



Sa programmation s’articule autour de 4 axes :



Favoriser l’émergence de jeunes talents

Promouvoir la diversité culturelle au travers de programmes internationaux

Former et permettre aux talents de créer

Créer un pôle d’éducation à l’image



́ COMPÉTITIONS OFFICIELLES

Cette année, les compétitions internationales nous offrent 77 premières œuvres inventives, surprenantes et riches parmi les sélections de courts et longs métrages.



INVITÉ E S D’ HONNEUR

Venez rencontrer des artistes au parcours fascinant lors d’échanges privilégiés. Cette année, trois têtes d’affiche seront au rendez-vous dont Nicole Garcia, actrice, réalisatrice et scénariste nominée pour six César différents.



ACCORDS EN DUO

Que serait « Les dents de la mer » sans les quelques accords qui nous préviennent du danger ? La musique à l’image, que Fellini considérait comme étant le troisième personnage d’un film, est une composante déterminante lors de la conception d’une cinématographie. Durant les projections issues de notre programme Accords en duo, venez rencontrer de talentueux tandems réalisateur·trices et compositeur·trices qui, lors de discussions avec les festivaliers, divulgueront les dessous de la composition de bandes-son.

Cette année, nous avons la chance d’accueillir la réalisatrice Kaouther Ben Hania et le compositeur Amine Bouhafa pour le film ’ , nominé pour l’Oscar du Meilleur film international en 2021, ainsi qu’un célèbre duo révélé prochainement.



CINÉ CONCERTS

Venez vibrer au son de la musique à l’image, interprétée en live à l’occasion de nombreux ciné-concerts dont la diversité stylistique et culturelle séduira les petits et les grands.





ILS / ELLES REPASSERONT PAR LÀ

Au fil des vingt dernières années, le MCM a eu la chance de diffuser les premières œuvres de multiples artistes et d’initier les rencontres de centaines de binômes réalisateur·rice·s et compositeur·rice·s qui, aujourd’hui, jouissent d’une belle renommée dans les univers de la musique et du cinéma.



CINÉ GOURMAND

Évadez-vous lors de votre pause déj’ avec un programme de 45 minutes composé de très courts métrages, avant de reprendre le boulot et de nous rejoindre en soirée. Pour le dessert ? Un café et une gourmandise, offerts par le Festival. Bon appétit !



RENCONTRES PROFESSIONNELLES

L’une des missions fondamentales du Festival est son soutien à la création et à la formation de jeunes artistes. Il développe pour cela des dispositifs d’aide à la professionnalisation d’auteur.rice.s en contribuant à leur repérage et au développement d’un projet concret.



ÉDUCATION À L’IMAGE

Dans le cadre de ses actions d’éducation à l’image, le MCM propose des films coups de cœur et des programmes de courts métrages à découvrir pendant le temps scolaire ou en famille.



RENCONTRES / CONFÉRENCES

La Sacem, partenaire de votre développement de carrière

Composer pour un film : un travail d’équipe

Éco-produire, un frein aux productions indépendantes?



SCORE / SOIRÉES MUSICALES PAR CHINESE MAN RECORDS

CMR & le MCM présentent SCORE, la bande originale du Festival Music & Cinema Marseille, et vous proposent une programmation musicale inédite du Mercredi 29 Mars au Samedi 1er Avril 2023. Pour cette nouvelle édition rendez-vous au Makeda, aux Docks des Suds, à l’Écurie, au Couz’In, au Verre à Cruise, et la Brasserie Blum.

Projections, ciné-concerts, rencontres, soirées musicales, ateliers… Venez vivre la 24e édition du Festival international Music & Cinema Marseille du 27 mars au 1er avril 2023.

https://www.music-cinema.com/fr/

