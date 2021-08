FESTIVAL INTERNATIONAL MOSAÏQUE GIPSY BOHÊME Montpellier, 30 septembre 2021, Montpellier.

FESTIVAL INTERNATIONAL MOSAÏQUE GIPSY BOHÊME 2021-09-30 – 2021-10-03

Montpellier Hérault

Ne manquez pas le Festival international Mosaïque Gipsy Bohême à la Halle Tropisme du 30 septembre au 03 octobre 2021 !

On connaît tous plus ou moins le flamenco ou la Rumba. Mais que sait-on vraiment des gitans, ce peuple, à l’origine nomade, qui a traversé 1000 ans d’histoire et de discriminations et dont on retrouve, aux quatre coins de l’Europe, autant de communautés que de cultures singulières ?

À Monpellier, les gitans sont installés depuis le début du siècle dernier. Manitas de Plata, les gipsy kings, les héritiers de la famille Baliardo et bien d’autres ont porté haut et fort les couleurs de Montpellier à travers le monde. Ils font aussi partie des plus proches voisins de la Halle Tropisme.

De l’Inde aux Balkans, de l’Andalousie à Montpelier… Pendant 4 jours, l’association Cap Gély Figuerolles hissera à la Halle Tropisme le drapeau tzigane et nous emmènera dans un grand voyage à la découverte de sa culture, où l’on chantera haut et fort Djelem Djelem*.

Au programme: expositions, brunch, concerts

Programme détaillé sur le site internet de l’événement

+33 4 34 43 09 60 https://www.tropisme.coop/agenda/mosaique_gipsy_boheme

