Festival International “Les Guitares” – 33e édition Espace Tonkin, 20 novembre 2021, Villeurbanne.

Espace Tonkin, le samedi 20 novembre à 20:30

12 lieux, 28 concerts. l’Espace Tonkin, maison mère du festival,vous convie à 8 rendez-vous et 10 concerts dont aussi pour le jeune public (Steve Waring) et des scolaires. _**Concerts à l’Espace Tonkin**_ – **Adrien Moignard trio** [jazz manouche] – sam. 20 nov. 20h30 – **Quatuor Eclisses** [classique] – dim. 21 nov. 17h30 – **Steve Waring** [chanson jeune public] : merc. 24 nov. 15h – **Nelson Veras** [jazz Brésil] // Lionel Loueke [ jazz Bénin] – sam.27 nov. 20h30 – **Juan El Flaco** [Flamenco] / **JeanFelix Lalanne** [hommage à Brassens] – dim. 28 nov. 17h30 – **Zu & les Zigs** [Blues] – merc. 1er dec. 19h – **Koum Tara** [châabi, jazz et cordes] – ven. 10 déc. 20h **Resas** : 07 83 81 17 91 // 04 78 93 11 38 **lesguitares.fr** « La guitare est universelle et démocratique », aimait à dire Jean Claude Ballet, initiateur de cette aventure en 1988. Elle est complexe et complète. Instrument de plaisir à tous les niveaux, des premiers accompagnements du néophyte aux prouesses des virtuoses. Porté par des artistes encrés dans une « tradition » mais aussi par des explorateurs ou des dynamiteurs des frontières entre les genres. Tout ce beau monde, de la « pointure » internationale jusqu’aux guitaristes en devenir se retrouveront dans un esprit ouvert et festif.

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T20:30:00 2021-11-20T23:00:00