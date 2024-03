Festival international le Temps des Guitares Théâtre de Verdure Puy-l’Évêque, dimanche 28 juillet 2024.

Au cœur du Vignoble de Cahors, Puy l’Evêque, l’un des joyaux de la Vallée du Lot, accueille son Festival International de Guitare qui, du 28 au 31 juillet de chaque année, reçoit des musiciens de renommée internationale et propose des animations variées sur le thème de la guitare pour petits et grands.

Cet événement musical manifestant la vocation artistique et culturelle de la ville, se déroule au Théâtre de Verdure, situé en centre-ville dans l’espace Charles Boizard.

Le festival associe à la musique les richesses du terroir de la Vallée du Lot et du Vignoble avec en premier lieu des vignerons partenaires qui accompagnent chaque soirée.

28 juillet soirée d’ouverture « Soirée Brésilienne »

8 chanteurs, 3 guitares, 1 flûte traversière, 1 piano, 1 chef de chœur !

Choeur Askesis & Eduardo Lopes « La tresse brésilienne »

29 juillet « Soirée Divines mélodies »

1ère partie Duo Bensa-Cardinot, guitare et chant

2ème partie Petrit Çeku, guitare

30 juillet Soirée « Flamenco »

1ère partie Virgile Barthe, guitare

2ème partie Yerai Cortés et Ismael De la Rosa, guitare et chant flamenco

31 juillet « Soirée exceptionnelle Idylle »

Lea Desandre & Thomas Dunford

Théorbe et chant

» Leur spectacle, c’est la traversée de trois siècles de musique pour découvrir les « tubes » de chaque époque ! à l’occasion de la sortie de leur CD « Idylle »

Chaque jour, au Village de la Guitare, entrée gratuite :

Tous les après-midi à partir de 18h :

– Cours de guitare initiation pour enfants et adultes par Sébastien Vicenti. Nous prêtons des guitares si besoin.

Gratuit sur réservation 06 16 29 55 75

– Exposition photo « Le Temps des Guitares Florilège » par le photographe Jean-Bernard Chanteux

– Exposition sur la musique brésilienne et flamenca par Nadine Boffetti

– Accueil, relais Office de tourisme, renseignements, vente de cds, livres etc.

– Buvette et petite restauration, produits locaux, assiettes gourmandes (végétariens bienvenus), crêpes sucrées, glaces artisanales…

– Billetterie (à partir de 18h30)

– Scène jeunes talents où se produisent des guitaristes amateurs et professionnels (à partir de 19h)

– Nouveau ! Sortie du roman-poème « La Chanson de Marcel » d’Olivier Bensa.

En vente tous les jours à l’accueil du village de la guitare + dédicace de l’auteur après les concerts des 28 et 29 juillet 2024 ! 21.821.8 21.8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-31

Théâtre de Verdure Place Boizard

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

