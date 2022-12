Festival international le Temps des Guitares Puy-l’Évêque Puy-l'Évêque Puy-l'Évêque Catégories d’évènement: Lot

2023-07-28 – 2023-07-31

La 7ème édition se déroulera du 28 au 31 Juillet 2023. La programmation ambitieuse que vous pourrez découvrir ci-dessous vous donnera sans nul doute envie de partager nos découvertes et émotions. La billetterie en ligne vous permet d'acheter le « pass 4 soirées » dès le 11 décembre. 28 juillet : soirée d'ouverture :

– 1ère partie : Duo Repicco, violon baroque et théorbe « La musique baroque sans fard qui revigore ! »

– 2ème partie : Judicaël Perroy, guitare classique « La guitare au sommet » 29 juillet : soirée flamenca :

Mercedes de Cordoba & Juan Campallo « La grande profondeur de la tradition flamenca dans un duo fusionnel guitare et danse» 30 juillet : soirée « Tarab » ou danse de l’âme

1ère partie : Alexandra Whittingham, guitare classique

« La jeune talentueuse et chaleureuse Alexandra Whittingham illuminera le début de la soirée !»

2ème partie : Driss el Maloumi trio, Driss et Saïd El Maloumi: oud et percussions, Houcine Baquir : percussions. « Pureté, élégance, jubilation ; quand la musique fait appel à tous nos sens ! » 31 juillet : soirée « fado »

Le fabuleux duo « Antònio Zambujo & Yamandu Costa » Deux pays en harmonie grâce à deux artistes d'exception : le chanteur portugais Antònio Zambujo et le guitariste brésilien Yamandu Costa. « Osmose, génie et virtuosité : comment rater ça ? Impossible ! » Au cœur du vignoble de Cahors, Puy-l'Evêque, l'un des joyaux de la Vallée du Lot, ville chargée d'histoire, accueille son cinquième festival international de guitare qui, durant quatre jours, reçoit des artistes de renommée internationale pour les soirées-concerts et propose des animations variées sur le thème de la guitare dès l'après-midi, pour petits et grands. Pour plus d'informations : https://www.letempsdesguitares.com/ letempsdesguitares@gmail.com +33 6 40 66 64 92

