Festival International Le Temps des Guitares 2022, 28 juillet 2022, .

Festival International Le Temps des Guitares 2022

2022-07-28 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-31 23:00:00 23:00:00

42 EUR Programme du 28 au 31 juillet 2022 :

Animations gratuites tous les jours, au Village de la Guitare à partir de 18h00 :

– Ambiance guitare

– Cours de guitare (gratuit sur réservation au 06 16 29 55 75), prêt de guitare si besoin..

– Démonstration lutherie

– ”Petite scène jeunes talents” pour les guitaristes amateurs

– Exposition Flamenco et musique brésilienne

Jeudi 28 juillet :

Première partie : Raphaël Feuillâtre , guitare classique

Ouverture fracassante de notre 6ème édition avec le jeune virtuose Raphaël Feuillâtre ! Vainqueur du plus grand concours de guitare du monde, (Guitar Foundation of America) il est admiré pour ses interprétations spectaculaires et toujours très inspirées.

Deuxième partie : Alejandro Hurtado, guitare flamenca accompagné de David Dominguez aux percussions

Alejandro Hurtado a lui aussi remporté le plus grand prix existant dans le monde du flamenco, le Bordon Minero. Son jeu limpide et fulgurant, savant mélange, sera sublimé par l’excellent percussionniste David Dominguez, sollicité depuis 20 ans par les plus fameux musiciens flamenco.

Vendredi 29 juillet :

Première partie : Duo Odelia, Marie Sans et Alice Letort guitares romantiques

Le répertoire du duo Odelia est tantôt léger, rêveur, pétillant, théâtral. Alice Letort et Marie Sans jouent debout, leurs guitares romantiques de 1825 en bandoulière, un duo rare et plein de grâce !

Deuxième partie : CYMBIOSE, duo de deux cymbalums (instruments de la famille des cithares sur table) joués par Cyril Dupuis et Ludovit Kovak

246 cordes métalliques (123 par cymbalum) seront diaboliquement martelées au rythme effréné ou suave des morceaux tziganes ou d’inspiration populaire par les virtuoses du duo “Cymbiose”, Cyril Dupuy et Ludovit Kovak.

Samedi 30 juillet :

Première partie : Roberto Cano, guitare classique

Roberto Cano, né à La Havane, nous éblouira par ses interprétations brillantes du grand répertoire de la guitare. Émane de lui la musicalité, la grande gentillesse et l’humilité des grands musiciens !

Deuxième partie : Duo CARisMA : Magdalena Kaltcheva et Carlo Corrieri, guitares classiques

Le talent ! Le charisme ! Après avoir fait la première partie des concerts d’Andrea Bocelli, le duo CARisMA posera ses valises à Puy l’évêque pour nous offrir son charme hollywoodien et ses interprétations palpitantes.

Dimanche 31 juillet : Yamandu Costa, guitare brésilienne

Musicien brésilien, guitariste hors norme, improvisateur de génie, compositeur… Yamandu Costa est un phénomène qui ne laisse ni répit ni repos à sa guitare brésilienne à 7 cordes depuis ses 5 ans! On se l’arrache aux quatre coins du globe car son jeu est absolument unique, addictif et jubilatoire

Les concerts se tiendront au théâtre de verdure de Puy-L’Évêque (en face de l’office de tourisme), ou dans l’église Saint-Sauveur si mauvais temps. L’accès aux concerts est possible à partir de 20h30 et débutent à 21h.

Une buvette et de la petite restauration seront présentes sur place, ainsi qu’une billetterie avant le concert.

Pour réserver vos billets :

– Directement en ligne sur Festik : https://letempsdesguitares.festik.net/

– Dans les bureaux touristiques de l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot

– Au Village de la Guitare, pendant les 4 jours du festival, à partir de 18h00

– Directement à l’entrée des concerts

Au cœur du vignoble de Cahors, Puy-l’Evêque, l’un des joyaux de la Vallée du Lot, ville chargée d’histoire, accueille son cinquième festival international de guitare qui, durant quatre jours, reçoit des artistes de renommée internationale pour les soirées-concerts et propose des animations variées sur le thème de la guitare dès l’après-midi, pour petits et grands.

Pour plus d’informations : https://www.letempsdesguitares.com/

letempsdesguitares@gmail.com +33 6 40 66 64 92

