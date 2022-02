Festival international Grains de Scène – 26ème édition Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Festival international Grains de Scène – 26ème édition
Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès
Le Puy-en-Velay
2022-05-18 – 2022-05-22

2022-05-18 – 2022-05-22 Centre Pierre Cardinal 9 rue Jules Vallès

Festival international de théâtre de jeunes comédiens amateurs francophones au Centre Pierre-Cardinal, 9 rue Jules-Vallès, Le Puy-en-Velay.
lemayapo@wanadoo.fr +33 4 71 09 61 50 http://www.theatredumayapo.com/

