Festival international Flamenco Azul Marseille, 7 avril 2022, Marseille.

Sur la route du flamenco depuis un quart de siècle, le Centre Solea, pionnier de cette culture vibrante à Marseille, est devenu une véritable institution. En plein coeur de la ville, il fonctionne comme une “peña” andalouse. C’est à dire un lieu chaleureux où des passionnés se retrouvent pour apprendre des techniques, découvrir toute une culture et imaginer des créations : cours de danses, productions, conférences, voyages de découverte, stages et tablaos.



Reconnu premier siège officiel de l’Ecole de Flamenco d’Andalousie en France, il gardera l’exclusivité de la Certification de la EFA dans le grand sud-est de notre pays.



• Origine du projet ​



Attendu par les marseillais depuis des années et rendu possible par la Escuela de Flamenco de Andalucía, ce projet ambitieux aura pour fondation la rencontre de Maria Pérez avec Claude Freissinier : la passion et l’expertise de Solea aux côtés de l’expérience et du savoir-faire d’Arts et Musiques en Provence.



Un projet rendu possible grâce au soutien de la Région Sud, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Ville de Marseille et de l’Ambassade d’Espagne en France.



• Le Flamenco dans tous ses états



Les premiers noms de sa 4e édition, qui se déroulera du 7 avril au 1er mai 2022, sur le thème “Identités en mouvement”.

Israel Galvan, Lucia la Piñona, José Manuel Alvarez, Antonio Lizana.



Le programme complet sera dévoilé prochainement.

Plus de 50 artistes dans 15 lieux sur Marseille, Aix-en-Provence,Toulon et Digne-les-Bains. Spectacles, stages, conférences, Master Class, pour tous les publics et pour tous les goûts. Le flamenco dans tous ces états.

http://www.festivalflamenco-azul.com/

