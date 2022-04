Festival International du Goéland Masqué Penmarch, 4 juin 2022, Penmarch.

Festival International du Goéland Masqué avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch

2022-06-04 – 2022-06-06 avenue de Skibbereen Salle Cap Caval

Penmarch Finistère

Le Goéland déploie ses ailes pour célébrer sa 20ème édition. Le festival du Goéland Masqué a choisi pour thème Liberté, j’écris ton nom. Retour de nos libertés d’aller et venir, liberté de paroles, liberté d’actions, liberté de résister et liberté d’imaginer serviront de toile de fond à la programmation. Liberté défendue par les auteurs de polar, BD et jeunesse.

Après deux années de suspension, le salon du livre accueillera de nombreux auteurs de polar, des fidèles, des nouveaux. Dès à présent, nous confirmons la venue de Yann Lespoux, Hugues Pagan, Valério Varési, Patrice Gain, Laurent Petitmangin, Séverine Chevalier et parmi les auteurs étrangers : Graeme Macrae Burnet et Iain Levison.

Cinquante auteurs, deux expositions, 15 tables rondes, 6 lectures, animations littéraires (Quizz Polar, Expresso BD, Dictée Noire, Atelier d’écriture, « Poésie et polar » avec JB Pouy), 2 prix littéraires.

Le festival du Goéland Masqué retrouve sa plénitude et proclame plus que jamais Liberté, j’écris ton nom.

goeland.masque@gmail.com +33 6 86 87 22 44 http://goelandmasque.fr/

