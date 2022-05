Festival International du Film Très Courts Métrages Taulé Taulé Catégories d’évènement: Finistère

Festival International du Film Très Courts Métrages Rue de Ty Forn Médiathèque Taulé

2022-06-11 18:00:00 – 2022-06-11 20:30:00

Taulé Finistère

Les films durent au maximum 4 minutes. Comédie, drame, fantastique, policier, documentaires, tous les genres sont représentés. Le samedi 11 juin à 18 h, la sélection “Internationale” est programmée : des films pour adultes à découvrir à la médiathèque dans une ambiance chaleureuse. Venez passer un bon moment convivial, rire et voter pour vos 3 films favoris. Inscriptions nécessaire : mediatheque@commune-taule.fr mediatheque@commune-taule.fr +33 2 98 67 11 14 Le Festival International du Film Très Court :

