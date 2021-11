Genève Muséum d'histoire naturelle Genève Festival international du film sur les glaciers Muséum d’histoire naturelle Genève Catégorie d’évènement: Genève

Il faut lutter contre cette forme d’incapacité à entendre les alertes, cette tendance à attendre qu’il soit trop tard pour agir. Il nous reste vingt ans, soit une génération, pour parvenir à ralentir, puis surtout réduire nos émissions de gaz à effet de serre. L’information et l’éducation participent grandement à l’engagement des citoyens en faveur de l’environnement et de la lutte pour le climat. Telle est l’une des missions du Festival ! [Découvrir le programme](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/festival-international-du-film-sur-les-glaciers/)

L’Association “Mission Planète Terre” présente un programme riche de tables rondes et de projections de films dans le cadre de la 5ème édition du Festival International du Film sur les Glaciers. Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève

