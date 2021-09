Festival International du Film sur l’Art de Montréal – “Habiter le mouvement” – Première soirée de reprise du Palmarès 2021 Centre culturel canadien, 13 octobre 2021, Paris.

Festival International du Film sur l’Art de Montréal – “Habiter le mouvement” – Première soirée de reprise du Palmarès 2021

Centre culturel canadien, le mercredi 13 octobre à 20:00

Du 16 au 28 mars 2021, s’est tenue la 39e édition du Festival international du film sur l’art de Montréal (le FIFA) avec 16 longs métrages et 25 courts métrages en compétition officielle. **Mercredi 13 octobre à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à une soirée spéciale de projection des trois films canadiens primés au** [**Palmarès de l’édition 2021 du FIFA**](https://lefifa.com/) **: trois œuvres ayant pour traits communs le rapport à soi et le partage aux autres à travers la danse, le rythme, la poésie et le mouvement.** Depuis près de 40 ans, le Festival international du film sur l’art de Montréal (Le FIFA) se consacre à la promotion et au rayonnement international du film sur l’art et des arts médiatiques au Canada. En partenariat avec le Festival international du film sur l’art de Montréal (Le FIFA), en présence de Philippe U. del Drago, directeur général et artistique du FIFA. Au programme (81 min) : **MENTION SPÉCIALE DU JURY** [_Enracinée_](https://lefifa.com/catalogue/enracinee), Annie Leclair Canada | 2020 | 7 min | VO Français Marie-Hélène Bellavance est une artiste reconnue sur la scène contemporaine canadienne, tant en danse qu’en arts visuels. Ayant perdu ses jambes alors qu’elle était enfant, Marie-Hélène Bellavance a longtemps souhaité dissimuler le fait qu’elle utilise des prothèses pour marcher. Dans ce film intimiste, elle s’ouvre sur le défi que représente la danse à ses yeux et, plus largement, sur son cheminement dans l’acceptation de son handicap physique. **PRIX DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE CANADIEN** [_Navigation_](https://lefifa.com/catalogue/navigation), Marlene Millar Canada | 2020 | 13 min | Sans dialogue Tourné en Irlande, Navigation est le sixième film du Migration Dance Film Project réalisé par la cinéaste Marlene Millar et la chorégraphe Sandy Silva. Navigation explore la manière dont nous naviguons en terrain inconnu. Les rythmes, le mouvement, le chant, le paysage et le silence définissent et incarnent cette recherche. Les prestations de dix remarquables danseurs et danseuses, chanteur et chanteuses québécois·e·s et un chœur de quarante Irlandais·e·s témoignent de leur relation de profonde collaboration. **PRIX DE LA MEILLEURE OEUVRE CANADIENNE** [_Habiter le mouvement – Un récit en dix chapitres_](https://lefifa.com/catalogue/habiter-le-mouvement-un-recit-en-10-chapitres) de Beatriz Mediavilla Canada | 2019 | 61 min | VO Français, anglais et espagnol / sous-titres : français Chorégraphe français de renom, Thierry Thieû Niang entreprend en 2017, une tournée au Québec offrant des ateliers intergénérationnels à des non-danseurs. Réalisé par Béatriz Mediavilla, ce film dansé s’articule autour de dix chapitres, nous faisant plonger au cœur de bulles artistiques et intimes qui illustrent la richesse de la danse et du mouvement. Ce voyage cinématographique, poétique et ludique met en scène la beauté des gestes du quotidien, dans une grande chorégraphie humaine. Avec la participation de la poétesse innue Joséphine Bacon et de l’auteur québécois Antoine Charbonneau-Demers. _Entrée sur présentation d’un passe sanitaire valide, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement, conformément aux mesures gouvernementales françaises._ Outre son escale au Centre culturel canadien à Paris, Le FIFA poursuivra son actualité européenne alors qu’il est l’invité d’honneur du Palazzo Grassi à Venise, du 7 au 10 octobre 2021. Son expertise en matière de programmation et de diffusion des productions sur l’art sera également saluée à Tourcoing, à l’occasion des 20 ans de collaboration étroite et fructueuse du FIFA avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, du 15 au 17 octobre 2021.

Entrée libre sur réservation obligatoire

Mercredi 13 octobre à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à une soirée spéciale de projection des trois films canadiens primés au Palmarès de l’édition 2021 du FIFA.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-13T20:00:00 2021-10-13T22:00:00