Jeudi 14 octobre à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à découvrir trois documentaires issus de la sélection de la 39e édition 2021 du FIFA.

Du 16 au 28 mars 2021, s’est tenue la 39e édition du Festival international du film sur l’art de Montréal (Le FIFA) avec 16 longs métrages et 25 courts métrages en compétition officielle.

Jeudi 14 octobre à 20h, le Centre culturel canadien vous invite à découvrir le documentaire “Je slame, tu slames” de Jean Fugazza, issu de la sélection de la 39e édition 2021 du FIFA. Cette projection sera précédée de deux courts métrages – “Inuit Languages in the 21st Century” et “Louise Warren — Fragments” – également issus de la programmation du festival.

Le documentaire “Je slame, tu slames” nous plonge dans l’univers du slam, cet espace de création orale, de liberté d’expression et de performance poétique qui a émergé partout au Québec ces dernières années.

Depuis près de 40 ans, le Festival international du film sur l’art de Montréal (Le FIFA) se consacre à la promotion et au rayonnement international du film sur l’art et des arts médiatiques au Canada.

En partenariat avec le Festival international du film sur l’art de Montréal (Le FIFA), en présence de Jean Fugazza, réalisateur, et Philippe U. del Drago, directeur général et artistique du FIFA.

Programme (62 minutes) :

Inuit Languages in the 21st Century, d’Ulivia Uviluk

Canada | 2020 | 9 min | VO Anglais | ST Français

Les Inuits n’ont pas une seule langue en partage, mais plusieurs dialectes qui évoluent d’une génération à l’autre. Leur survie est menacée depuis la colonisation européenne, l’introduction de l’écriture dans une culture essentiellement orale et l’influence des médias de masse. A la recherche de ressources pour apprendre l’inuktitut, la cinéaste Ulivia Uviluk échange en appel vidéo avec deux jeunes femmes de sa génération – l’une du Groenland, l’autre du Nunavik – qui, comme elle, souhaitent pouvoir maîtriser leur langue maternelle.

Louise Warren — Fragments, d’Anne-Marie Tougas

Canada | 2020 | 5 min | VO Français

Louise Warren – Fragments nous plonge dans « l’enveloppe invisible » de la poète, au cœur même de la matière et de l’espace où elle vit. Engagée dans l’écriture depuis plus de trente-cinq ans, Louise Warren a publié de nombreux livres de poésie et des essais sur l’expérience de la création et de l’œuvre d’art.

Je slame, tu slames, de Jean Fugazza

Canada | 2020 | 48 min | VO Français

Partout au Québec, une communauté de plus en plus nombreuse participe à des soirées de slam de poésie. Devant un public conquis, des slameurs de tous âges, amateurs ou artistes professionnels, montent sur scène et prennent le micro pour profiter d’un espace de liberté totale. Chaque année, le gagnant du grand slam du Québec représente le Québec à la coupe du monde de slam à Paris. Le documentaire Je slame, tu slames nous fait découvrir cet art à la croisée des chemins et nous fait découvrir d’anciens gagnants québécois de la coupe du monde comme David Goudreault Amélie Prévost ou le fondateur de la ligue québécoise de slam, Ivy.

Entrée sur présentation d’un passe sanitaire valide, d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement, conformément aux mesures gouvernementales françaises.

Outre son escale au Centre culturel canadien à Paris, Le FIFA poursuivra son actualité européenne alors qu’il est l’invité d’honneur du Palazzo Grassi à Venise, du 7 au 10 octobre 2021. Son expertise en matière de programmation et de diffusion des productions sur l’art sera également saluée à Tourcoing, à l’occasion des 20 ans de collaboration étroite et fructueuse du FIFA avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, du 15 au 17 octobre 2021.

