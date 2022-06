Festival International du Film Ornithologique (FIFO) Ménigoute, 27 octobre 2022, Ménigoute.

Festival International du Film Ornithologique (FIFO)

16 bis rue de Saint-Maixent Ménigoute Yvelines

2022-10-27 – 2022-11-01

Ménigoute

Yvelines

Ménigoute

5 EUR Le Festival de Ménigoute offre, chaque année, l’occasion de découvrir les derniers films documentaires animaliers, pour la plupart en exclusivité française.

Le jury est composé de professionnels du cinéma et de l’environnement.

La manifestation propose, pendant six jours, des activités pour tous âges : projections de films, salon d’art animalier, forum découverte nature et patrimoine, rencontre-débats, festival off, sorties et ateliers natures.

+33 5 49 69 90 09

Louis-Marie Préau

Ménigoute

dernière mise à jour : 2022-06-16 par