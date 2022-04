FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE 2022 Rennes-le-Château Rennes-le-Château Catégories d’évènement: Aude

Rennes-le-Château

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE 2022 Rennes-le-Château, 6 août 2022, Rennes-le-Château. FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE 2022 Rennes-le-Château

2022-08-06 – 2022-08-10

Rennes-le-Château Aude Rennes-le-Château Le 8ème Festival International du Film Insolite de Rennes le Château et de la Haute Vallée de l’Aude 2022 sera sous le signe de “la terre et des volcans”

Avec les communes de Bugarach, Couiza, Limoux, Quillan, Montazels

Programme à venir festinsoliterenneslechateau@gmail.com Rennes-le-Château

dernière mise à jour : 2022-03-29 par A.D.T. de l’Aude / OTI Limouxin

Détails Catégories d’évènement: Aude, Rennes-le-Château Autres Lieu Rennes-le-Château Adresse Ville Rennes-le-Château lieuville Rennes-le-Château Departement Aude

Rennes-le-Château Rennes-le-Château Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes-le-chateau/

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE 2022 Rennes-le-Château 2022-08-06 was last modified: by FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM INSOLITE 2022 Rennes-le-Château Rennes-le-Château 6 août 2022 Aude Rennes-le-Château

Rennes-le-Château Aude