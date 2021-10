La Rochelle Salle Richelieu - Espace Encan Charente-Maritime, La Rochelle Festival International du Film et Livre d’Aventure Salle Richelieu – Espace Encan La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Salle Richelieu – Espace Encan, le vendredi 19 novembre à 12:45

### En partenariat avec l’INA **Échanges en présence de Mathilde Hirsch** Un as de l’aviation qui vole en pyjama et bombarde les villes de poèmes pendant la Première Guerre mondiale, un marchand de perles, trafiquant d’armes, écrivain et poète qui sillonne la Mer Rouge, une mécène avide de grandeur qui promène ses guépards domestiques dans le Venise des années 1920… Ce sont les personnages que fait revivre la série THE LOST ONES. En savoir plus : [ici](https://www.festival-film-aventure.com/seance/the-lost-ones/)

Café de l'Aventure avec l'INA à La Rochelle, le 19 novembre

2021-11-19T12:45:00 2021-11-19T13:45:00

