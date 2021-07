La Ciotat La Ciotat 13600, La Ciotat Festival International du Film et d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: 13600

La Ciotat

Festival International du Film et d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore La Ciotat, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, La Ciotat. Festival International du Film et d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore 2021-09-16 – 2021-09-19 Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau

La Ciotat 13600 Au programme de ces 4 jours, des projections de films d’expédition et de découvertes, des rencontres avec des explorateurs, des conférences et des expositions.

Le Festival propose également la compétition Lumexplore Junior. Lumexplore est le premier Festival en France à proposer à des adolescents d’être sélectionnés, au même titre que des adultes. Ils doivent réaliser un film de dix minutes en se mettant dans les conditions d’un chercheur scientifique sur le terrain : remonter une rivière, découvrir une source, une grotte, étudier des plantes, etc. Les meilleurs films réalisés par des élèves recevront le prix Lumexplore Junior.

