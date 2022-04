Festival International du Film et de l’Image des Mondes [sous] marins Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Festival International du Film et de l'Image des Mondes [sous] marins Trébeurden, 20 octobre 2022, Trébeurden.
Le Sémaphore 9 Rue des Plages Trébeurden

2022-10-20 – 2022-10-23

Pour sa 7ème édition, le Festival International du Film et de l'Image des Mondes [sous] marins propose des conférences, des rencontres, des projections d'images et de films inédits sur le monde marin. Et toujours des stands, un marché maritime, et une soirée de chants de marins ! Le fil conducteur de cette année est "Constructions marines : des phares aux éoliennes". Le parrain de cette édition est l'architecte océanographe français mondialement connu : Jacques Rougerie.

contact@festivalsousmarin-bretagne.fr +33 6 26 74 01 24 http://festivalsousmarin-bretagne.fr/

