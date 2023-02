Festival International du Film d’Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore Cinéma Eden-Théâtre La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Festival International du Film d'Exploration Scientifique et Environnementale Lumexplore
Cinéma Eden-Théâtre, La Ciotat
2023-09-13 – 2023-09-17

2023-09-13 – 2023-09-17

Bouches-du-Rhone Lumexplore regroupe tous les domaines auxquels l’exploration et l’aventure apportent plus de connaissance et une meilleure compréhension de notre monde par le biais de l’océanographie, de la géographie, de l’environnement, de l’archéologie, de la spéléologie, de l’histoire de notre planète et de son futur, et des autres disciplines.

Les recherches sont présentées au public à travers des films, des expositions photos, des conférences permettant des échanges entre les explorateurs et le public. Mais la grande originalité de Lumexplore et sa mission principale, est d’ouvrir ses portes à la jeune génération en les incluant dans le Festival en tant que réalisateurs de films, pour qu’ils soient impliqués dans le futur qui les attend et imaginent des solutions pour notre fragile planète. Organisé par Les Lumières de l’Exploration, mandaté par la Société des Explorateurs Français, en partenariat avec les Lumières de l’Éden et l’Ifremer, le Festival Lumexplore est le festival du film d’exploration scientifique et environnementale. LUMEXPLORE, Festival du Film d’Exploration Science et Environnement Cinéma Eden-Théâtre 25 Boulevard Georges Clemenceau La Ciotat

