Festival International du Film de Surf Anglet Catégories d’Évènement: Anglet

Basses-Pyrénées

Festival International du Film de Surf, 7 juillet 2023, Anglet . Festival International du Film de Surf Chambre d’Amour Anglet Basses-Pyrénées

2023-07-07 17:00:00 – 2023-07-10 23:00:00 Anglet

Basses-Pyrénées EUR 0 Le rendez-vous incontournable des amateurs de films de surf.

Projections de films gratuits sur grand écran en plein air. Le rendez-vous incontournable des amateurs de films de surf.

Projections de films gratuits sur grand écran en plein air. Ville d’Anglet Ville d’Anglet

Anglet

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Anglet, Basses-Pyrénées Autres Lieu Anglet Adresse Chambre d'Amour Anglet Basses-Pyrénées Ville Anglet Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Anglet

Anglet Anglet Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/anglet /

Festival International du Film de Surf 2023-07-07 was last modified: by Festival International du Film de Surf Anglet 7 juillet 2023 Anglet Basses-Pyrénées Chambre d'Amour Anglet Basses-Pyrénées

Anglet Basses-Pyrénées