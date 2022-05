Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, 7 octobre 2022, .

Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz

2022-10-07 – 2022-10-07

9ème édition du Festival avec une sélection de courts et longs métrages jugés par un Jury professionnel, des masterclass, des rencontres professionnelles, projections pour enfants, concerts, …

Depuis sa création, le Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz s’intéresse à un cinéma d’avenir en présentant notamment en compétition des premiers et deuxièmes longs ou courts métrages de fiction. Il favorise également les rencontres entre les professionnel.le.s ou avec le public et les scolaires grâce à des master class ou des ateliers.

Tous les renseignement sur https://www.fifsaintjeandeluz.com/

