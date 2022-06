Festival International du Film de Nancy 28ème édition, 26 août 2022 14:00, Nancy.

Le Festival International du Film de Nancy (28è édition) se déroulera du 26 Août au 4 Septembre 2022 sur le site de la manufacture, ainsi qu’au Goethe Institut et au CCAM. Il se délocalisera le dimanche 25 septembre à Toul. Rendez-vous festif, incontournable et convivial.

Le festival présente un focus sur le cinéma finlandais.

Cette fête du cinéma rassemble une programmation riche et accessible avec une qualité artistique et cinématographique, mais qui se veut drôle, décalée ou expérimentale. Le festival propose une ouverture sur le monde tout en mettant en avant les droits humains. Des séances jeune public sont proposées, des séances de courts métrages (internationaux, français, expérimentaux, zizzz (décalés), produits dans la Grande Région et une sélection Amérique Latine), ainsi que des documentaires et des longs métrages de fiction.

Durant les dix jours de festival, le public peut échanger et rencontrer les réalisateurs et professionnels du cinéma présents à l’issue des projections et dans un cadre plus informel et agréable sur site. Une exposition, tables rondes, atelier, apéros concerts, soirées DJ, bar et restauration sont également proposés.

crédit photo affiche : David Stewart