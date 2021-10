Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre-en-Vercors, Isère Festival International du Film de Montagne d’Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors

Isère

Festival International du Film de Montagne d’Autrans Autrans-Méaudre en Vercors, 1 décembre 2021, Autrans-Méaudre en Vercors. Festival International du Film de Montagne d’Autrans 2021-12-01 – 2021-12-05 Centre Culturel Européen de la Montagne Autrans

Autrans-Méaudre en Vercors Isère Autrans-Méaudre en Vercors Le FIFMA, c’est une programmation culturelle audacieuse et unique, qui offre l’occasion de réfléchir ensemble au milieu de la montagne,

cet espace naturel particulier qui contribue à façonner nos vies, nos actions et nos personnalités. info@festival-autrans.com +33 4 76 95 77 80 https://festival-autrans.com/fr dernière mise à jour : 2021-09-28 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors

Détails Catégories d’évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors, Isère Autres Lieu Autrans-Méaudre en Vercors Adresse Centre Culturel Européen de la Montagne Autrans Ville Autrans-Méaudre en Vercors lieuville 45.18311#5.55282