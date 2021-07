Quimper Quimper Finistère, Quimper Festival International du Film de Bretagne Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Locronan accueille du 5 au 10 juillet la 1ère édition du Festival International du Film de Bretagne. Une sélection officielle de 89 films internationaux sont présentés en compétition au public à l'espace TI Lokorn. Pendant une semaine, des dizaines de Premières Nationales et Mondiales sont projetées en présence d'acteurs et réalisateurs. Un événement de rencontres privilégiées entre les professionnels du Cinéma et le public dans la ville la plus filmée de Bretagne. Au terme du Festival, le Prix de l'Hermine sera remis au meilleur film. http://www.festivaldebretagne.com/

