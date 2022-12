FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’ANIMATION DE METZ Metz Metz AGENCE INSPIRE METZ Metz Catégories d’évènement: Metz

2023-02-10 – 2023-02-13

Moselle Metz 5.9 EUR Le FIFAM est un rendez-vous unique en Moselle pour découvrir la diversité du cinéma d’animation. Des films pour tous les âges sont proposés (familles, ados, adultes…), ainsi que des rencontres, des ateliers, et un concours de courts-métrages amateur. +33 3 87 66 24 30 FOL

