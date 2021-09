Marseille Boulodrome de l'Estaque Bouches-du-Rhône, Marseille Festival international du dessin de presse et de la caricature de l’Estaque: Les Farigoules / Santa Bahia Boulodrome de l’Estaque Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Festival international du dessin de presse et de la caricature de l’Estaque: Les Farigoules / Santa Bahia Boulodrome de l’Estaque, 11 septembre 2021, Marseille. Festival international du dessin de presse et de la caricature de l’Estaque: Les Farigoules / Santa Bahia

Boulodrome de l’Estaque, le samedi 11 septembre à 16:00

– 16h et 18h15 → La fanfare les Farigoules – 20h45 Santa Bahia (musique des îles, afro-cubain, flamenco) [https://www.facebook.com/Festival-international-du-dessin-de-presse-et-de-la-caricature-de-lEstaque-103244094787498/](https://www.facebook.com/Festival-international-du-dessin-de-presse-et-de-la-caricature-de-lEstaque-103244094787498/)

Entrée libre

♫♫♫ Boulodrome de l’Estaque 110-120 plage de l’Estaque, 13016 Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T16:00:00 2021-09-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Boulodrome de l'Estaque Adresse 110-120 plage de l’Estaque, 13016 Marseille Ville Marseille lieuville Boulodrome de l'Estaque Marseille